Nombra Peña a Vanessa Rubio Subsecretaria de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el presidente Enrique Peña Nieto designó a Vanessa Rubio Márquez subsecretaria de esa dependencia, y a Osvaldo Santín Quiroz nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ambos nombramientos están sujetos a la ratificación del Senado.

A su vez, el secretario José Antonio Meade designó a Julio César Guerrero Martín jefe de la oficina del titular de esta dependencia en sustitución de Osvaldo Santín.

Meade Kuribreña agradeció a Fernando Aportela Rodríguez y a Aristóteles Núñez Sandoval el profesionalismo y dedicación que caracterizaron sus gestiones durante el tiempo que ambos funcionarios desempeñaron sus encargos al frente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente.

Vanessa Rubio Márquez es la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de esa dependencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público, de los cuales 12 han sido en el sector hacendario.

Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 fungió como subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Entre enero de 2013 y septiembre de 2015 se desempeñó como subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Osvaldo Santín Quiroz es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); maestro en economía y doctor en economía política por la London School of Economics and Political Science de Reino Unido.

Ha desempeñado diversos cargos en organismos de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

En el gobierno del estado de México se desempeñó como subsecretario de Ingresos, director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y como subsecretario de Control y Evaluación.

En su trayectoria profesional destaca la modernización de los procesos de recaudación en el estado de México mediante la bancarización y la exitosa aplicación de cobro utilizando tecnologías de información, lo cual permitió un incremento histórico en la recaudación de impuestos en la entidad.

A su vez, Julio César Guerrero Martín es licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana, con maestría en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.

