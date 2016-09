‘Muy Pronto’ México Fabricará Cañones y Aeronaves, Confirma Peña

Ciudad de México. – El presidente Enrique Peña Nieto confirmó aquí que “muy pronto” la industria militar fabricará cohetes, cañones y aeronaves experimentales.

Desde el Heroico Colegio Militar, donde encabezó la ceremonia de fin e inicio de cursos del Ejército, el mandatario reconoció a los “artífices de este avance tecnológico”, que así reafirman su compromiso con México.

Acompañado de los titulares de Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el jefe del Ejecutivo también destacó la labor del Ejército en acciones de auxilio a la población civil al cumplirse en éste, 50 años del establecimiento del Plan DN3-E. Su labor, dijo, “ha salvado miles de vidas de mexicanos”.

Peña Nieto también recordó en su mensaje que apenas el pasado 1o de septiembre, a propósito de su cuarto Informe de Gobierno, dialogó con un grupo de jóvenes, y entre ellos estuvieron varios integrantes destacados de las Fuerzas Armadas, “dignos representantes de los valores al servicio de la patria: honor y valentía, disciplina e integridad, lealtad institucional y amor a México “, indicó.

Aseguró también que durante se gestión se ha dado un “firme impulso” al mejoramiento y actualización de los programas académico y modernización de planteles militares.

Puso como ejemplo de ello el Centro Militar de Ciencias de la Salud y la ampliación del Colegio del Aire.

A esta nueva promoción de los colegios militares ingresaron 10 mil 300 alumnos, casi 20 por ciento que en el ciclo 2012-13, y suman ya en estos cuatro años más de 34 mil ingresos a los diversos colegios y universidades militares, dijo Peña Nieto.

Frente a los “momentos de cambio” que se viven, los jóvenes deben asumir lo que les toca en la transformación del país, porque los defensores de México han enseñado que a cualquier edad y etapa de la vida “se puede dar lo mejor por el servicio de la Nación”, aseguró.

Y les pidió, además, “sean parte activa de la construcción de un México más justo e incluyente”. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.