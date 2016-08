La Comisión Nacional de Seguridad lanza una Advertencia a la CNTE

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, advirtió que en caso de existir bloqueos totales en Oaxaca por parte de la CNTE, se hará uso de la fuerza pública.

“Si hay afectación a los derechos a terceros, si se bloquea completamente la circulación de una carretera federal, vamos a hacer uso prudente (y) moderado de la fuerza, cuando sea estrictamente necesario”, dijo el Comisionado a Expansión, durante una gira de trabajo en Nuevo León.

Sales Heredia consideró su declaración como una “advertencia” en contra de la CNTE, que este jueves se declaró en “alerta máxima” ante la posibilidad de un nuevo desalojo por parte de la Policía Federal, que tiene más de 1,500 elementos en la capital de Oaxaca.

“Sí, es una advertencia. Si de ninguna manera hay posibilidad de circular, se está estrangulando la posibilidad de que la ciudadanía pueda transitar libremente, que no es el caso en este momento, si llegara a suceder esto, entonces nos veríamos obligados a actuar”, agregó el comisionado.

La CNTE mantiene 22 cierres carreteros las 24 horas en Oaxaca como medida de opresión para buscar la abrogación de la Reforma Educativa.

Existen versiones por parte de los manifestantes de que en días recientes helicópteros de la Gendarmería han sobrevolado por la zona, lo que ha generado molestia y sicosis.

Sales Heredia aseguró que se agotará el recurso del diálogo con la CNTE antes de ejercer el uso de la fuerza pública.

