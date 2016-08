Estados Deben Asumir su Seguridad Pública, Insiste Peña

Ciudad de México. – Con un nuevo llamado a los gobiernos estatales para asumir “su obligación y compromiso” de encabezar las tareas de atención a la seguridad pública, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en que las fuerzas federales estarán ahí donde se necesite para respaldar a las policías locales de una manera subsidiaria y temporal y no para suplirlas o remplazarlas.

El mandatario encabezó la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde formalizó la decisión de focalizar la estrategia de combate a los homicidios dolosos, en los 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los delitos y que representan, indicó, el dos por ciento de los ayuntamientos de México.

Lo anterior, dijo, frente al reconocimiento del “tema que nos preocupa y ocupa”, del repunte de delitos de alto impacto en los primeros siete meses del año, con relación al mismo periodo de 2015.

Es fundamental -dijo Peña Nieto- emprender acciones conjuntas y asumir la corresponsabilidad en esta tarea y de ahí la determinación del gobierno de la República de aplicar una nueva medida para atender el incremento de homicidios dolosos en los meses recientes.

Al mismo tiempo, el mandatario consideró urgente concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública, enviada por el Ejecutivo federal y que actualmente se discute en el Congreso y tener de ese modo el modelo policial.

Dijo haber instruido al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a continuar trabajando con los legisladores para alcanzar una reforma que dote a México de cuerpos de policías más fuertes, profesionales y eficientes en el ámbito local.

Con la presencia en la misma sesión de los presidentes de las cámaras del Congreso, el presidente Peña insistió en la necesidad de trabajar para concretar un modelo que logre hacer realidad la demanda reiterada al Estado mexicano de fortalecer las corporaciones policíacas en los estados.

Asimismo, se refirió al planteamiento hecho durante el encuentro de trabajar en el perfeccionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, con la creación de un modelo de policía procesal, supervisar las medidas cautelares en los estados y diseñar estrategias para cumplir los mandatos del sistema de justicia para adolescentes.

Pidió entonces actuar con apego al debido proceso y mejorar la calidad de las investigaciones para “evitar que por errores en la detención o deficiencias en la integración, los casos no se sostengan ante un juez”.

Dijo Peña Nieto que en el caso del Nuevo Sistema de Justicia penal, libertad no significa absolución, por lo que llamó tanto a las procuradurías locales y a los gobernadores a corregir las deficiencias operativas, para evitar que se genere una percepción de impunidad en este nuevo modelo.

Por último, el jefe del Ejecutivo indicó que se deben realizar los ajustes y cambios necesarios para mejorar las condiciones de justicia y seguridad en todo el país. "Si en algo estamos de acuerdo es que queremos vivir en un país de paz, tranquilidad, libertad y derechos, leyes e instituciones. Construirlos es una causa que nos compromete".

