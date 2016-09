Estabilidad Macroeconómica, Consigna y Compromiso del Paquete: Peña Nieto

Como consigna y compromiso, el paquete presupuestal 2017 enviado ayer por el gobierno federal a la Cámara de Diputados debe cuidar la estabilidad macroeconómica, actuar con responsabilidad fiscal y elevar la calidad en el gasto, reiteró el presidente Enrique Peña Nieto.

Confirmó así el anuncio de la víspera, cuando hizo nuevas designaciones en su gabinete, entre ellas la del titular de Hacienda. Y una vez más ofreció no incrementar los impuestos existentes.

El propósito de tal integración del presupuesto, apuntó, es propiciar la llegada de empresas para invertir, crecer y generar condiciones de bienestar para los mexicanos.

Peña Nieto inauguró, por la zona de Azcapotzalco, un centro de investigación e innovación de una empresa refresquera.

Ahí, al final de su mensaje, compartió: yo soy un consumidor de sus productos. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola light. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes…¡o no lo sé ya! Pero me confieso consumidor de sus productos.

De acuerdo con información de la Presidencia, los mexicanos consumen en promedio 163 litros de refresco anualmente –equivalente a más de una lata de 355 mililitros diaria– mientras el promedio mundial es de 22.2 litros.

Además, en el primer semestre de este año, la producción de refrescos y otras bebidas endulzadas ha crecido 11.4 por ciento respecto al mismo lapso en 2015, y el consumo es casi 7 por ciento superior.

Frente a este hecho, el presidente Peña resaltó el interés de esta firma refresquera por sumarse a la tarea de elaborar sus productos con menos calorías, y de ese modo, asegurar que realmente en nuestro país tengamos menos obesidad, sobre todo en la niñez y juventud; que realmente podamos combatir este flagelo y esto que lastima la salud de los mexicanos.

Antes, y tras una disculpa por haberse demorado una hora para llegar a la ceremonia, el mandatario confirmó la cifra adelantada en el diálogo con jóvenes a propósito de su cuarto Informe de gobierno, sobre la creación de 118 mil nuevos empleos formales en agosto, es el mes de agosto de toda la historia de nuestro país en el que se generó mayor número de empleos.

De acuerdo con el mandatario, se llevan creados en esta administración 2 millones 170 mil empleos formales, 4.3 veces más que los generados en el sexenio anterior. Además, la tasa de desocupación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fue de 3.8 por ciento en junio, la más baja desde 2008.

Ponderó que en esta administración se han recibido 120 mil millones de pesos de inversión extranjera directa, equivalente a 50 por ciento más de la recibida en el mismo lapso en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa.

Todo ello acredita –porfió el presidente Peña– el compromiso del gobierno con la estabilidad económica y favorecer e incentivar las inversiones.

En la misma ceremonia, el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, mientras saludaba a los asistentes, no quiso pasar por alto a algunos paisanos suyos. Si no cito a mis paisanos, me corren de Monterrey, no del gobierno de la República, pero a los amigos… gracias por estar aquí.

Luego, mencionó a varios funcionarios del gobierno federal, entre ellos el secretario de Salud, a quien llamó José Narro Céspedes, en lugar de Robles, su segundo apellido. No se percató del error, pero sí lo hizo el Presidente, quien en su discurso aclaró el yerro. ¡Y son compañeros! del gabinete, dijo ante la risa general de los presentes.

