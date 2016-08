Diputados Pagarán 39 Millones de Pesos

POR EL ARRENDAMIENTO DE 80 AUTOS HÍBRIDOS La Cámara de Diputados recibió los 80 autos híbridos que serán entregados a los presidentes de las 56 comisiones ordinarias, grupos parlamentarios y funcionarios de alto nivel para que puedan circular todos los días en la Ciudad de México, aun en contingencias ambientales.

En el estacionamiento de la Cámara ya se encuentran los vehículos, por los que la 63 Legislatura pagará 39 millones de pesos durante dos años, debido a que se optó por la figura de arrendamiento puro. Además, el comité de administración prevé arrendar otros 27 autos de las mismas características.

Se trata de autos híbridos Toyota Prius, que en el mercado tienen un valor de 339 mil pesos, pero debido a las condiciones del contrato de arrendamiento cada auto para los diputados tendrá, al final del contrato, un costo de 487 mil 500 pesos.

Inicialmente, el comité de administración aprobó el 3 de marzo de este año rentar 80 automóviles de combustión a gasolina, también bajo la figura de arrendamiento puro, contrato que ascendería a 29 millones de pesos; sin embargo, debido a las medidas extraordinarias aplicadas en la capital de la República por las contingencias ambientales, los grupos parlamentarios decidieron optar por conseguir vehículos híbridos o eléctricos para sus legisladores.

Así, en su sesión del 18 de abril, el comité de administración indicó: debido a las recientes medidas adoptadas para contrarrestar la contingencia ambiental atmosférica, así como el interés de los diputados en contribuir a tomar medidas tendientes a disminuir la contaminación ambiental, y en especial a la generada por los automóviles, resulta necesario un análisis sobre las ventajas que obtendría la Cámara de Diputados por arrendar vehículos sustentables con el medio ambiente, como vehículos híbridos y eléctricos.

En medio de la contingencia, algunos diputados decidieron realizar un tramo de sus recorridos hacia San Lázaro en bicicleta e incluso en el Metro.

Con recursos del grupo parlamentario, que también provienen de las subvenciones otorgadas a los partidos en la legislatura, el coordinador del PAN, Marko Cortés, utiliza un auto eléctrico, y pidió a las áreas administrativas que le instalaran una toma de corriente eléctrica para recargarlo. También con recursos del grupo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se desplaza en un auto híbrido.

El comité de administración decidió entonces aprobar un alcance a su primer acuerdo sobre la renta de autos de combustión interna, para la contratación del arrendamiento puro de 80 vehículos sustentables con el medio ambiente hasta por 37 millones 700 mil pesos, y en una cláusula adicional señaló que la cantidad de autos, así como el monto de la licitación respectiva, "podrán incrementarse hasta 30 por ciento… con el propósito de satisfacer las necesidades del parque vehícular" de la Cámara de Diputados.

