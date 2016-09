Designa EPN a los Constituyentes de la Asamblea de Ciudad de México

La Presidencia eligió a cuatro abogados, una columnista y catedrática, así como a un exlegislador como integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar y Claudia Pastor Bobadilla, fueron designados el martes por el presidente Enrique Peña Nieto para formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

De acuerdo con Los Pinos, la maestra Claudia Aguilar Barroso es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y ha sido profesora de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho por más de diez años.

En el caso del maestro Manuel Enrique Díaz Infante es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana; además, en el sector público se ha desempeñado como titular de las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, y también ha sido diputado federal, entre otros cargos públicos.

Puntualizó además que el licenciado Augusto Gómez Villanueva cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, ya que ha sido senador de la República y diputado federal en diversas ocasiones, así como embajador de México ante los gobiernos de Italia y Nicaragua.

Por otra parte, el maestro Fernando Lerdo de Tejada es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro por la Universidad de Stanford; además ha sido diputado federal, diputado local, procurador Federal del Consumidor y vocero de la Presidencia de la República.

María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, por otro lado, ha sido catedrática por diez años en periodismo y comunicación por la Universidad Anáhuac, y ha sido analista, columnista y comentarista en diversos medios; actualmente es directora de la Revista Siempre!

Claudia Pastor Bobadilla es, finalmente, licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestra en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Políticas Públicas Comparadas; entre otros cargos se ha desempeñado como encargada del despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y magistrada presidente de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La presidencia informó que el Ejecutivo hizo esta designación en los términos del artículo séptimo transitorio, apartado D de la reforma política de la Ciudad de México.

La oficina de prensa de la Presidencia de la República informó que el mandatario instruyó a estas seis personas velar por que el contenido de la Constitución capitalina sea acorde a lo que dispone la Constitución General de la República, los tratados internacionales, las leyes generales y demás ordenamientos que aplican en la ciudad.

De igual manera, deseó éxito a la Asamblea Constituyente, y confió que la Constitución que resulte de sus trabajos fortalecerá y enriquecerá la vida institucional de la Ciudad de México.

