Compromisos en la ONU Para Proteger a Migrantes y Refugiados

Nueva York.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó este lunes una declaración que expresa la voluntad política de los mandatarios del mundo de proteger los derechos de refugiados y migrantes en momentos en que hay más gente en el mundo obligada a huir de sus hogares desde la Segunda Guerra Mundial.

En la primera Reunión de Alto Nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados de la Asamblea General de la ONU, las delegaciones –incluida la de México– adoptaron la Declaración de Nueva York, que incluye una serie de compromisos para proteger los derechos humanos de todo refugiado y migrante, asegurar servicios básicos de educación, poner fin a la práctica de detener a menores de edad para propósitos de determinar su calidad migratoria, apoyar la búsqueda de nuevos hogares para los desplazados y apoyar a países que están rescatando y dando albergue a grupos grandes de refugiados y migrantes, entre otras cosas.

La cumbre también acordó iniciar negociaciones para una conferencia internacional y la adopción de un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, y otra sobre refugiados en 2018.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a los estados miembros por abordar de manera colectiva los desafíos de la movilidad humana. Lanzó, como se expresa en la declaración adoptada este lunes, una nueva campaña llamada Respeto, seguridad y dignidad para todos, para responder a la creciente xenofobia y transformar el temor en esperanza. Apremió a todos los líderes mundiales a que se sumen a este esfuerzo por defender los derechos y dignidad de todos aquellos obligados por circunstancias a huir de sus hogares en búsqueda de una vida mejor.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arremetió contra las barreras a los migrantes y declaró que su país seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, para que se garanticen sus derechos humanos y se destierren los discursos de odio y discriminacion en su contra. Subrayó que los migrantes simbolizan la fuerza que ha hecho avanzar a la humanidad: el movimiento, y que las culturas se revitalizan y enriquecen a través de los migrantes.

Afirmó que el movimiento de personas es algo que debe colocarse al centro del debate mundial, al reconocer no sólo sus derechos, sino sus aportaciones al mundo. Indicó que en el caso de México somos un país que es origen, tránsito, destino y retorno de personas; somos un país orgullosamente mestizo, pluricultural y diverso; con una cultura viva y vibrante, fruto de múltiples migraciones a lo largo de nuestra historia. Agregó: los mexicanos creemos firmemente que el mestizaje es el futuro y el destino de la humanidad.

El mandatario mexicano ofreció a su país como sede de una de las reuniones preparatorias para desarrollar los pactos mundiales sobre migración y refugiados. Afirmó ante sus contrapartes mundiales que la historia demuestra que no hay barrera que detenga el movimiento de las personas ni la fusión de culturas ni la divulgación de ideas. No las hay naturales ni tampoco artificiales. Para cada río ha habido siempre un puente; para cada obstáculo ha habido siempre un camino.

Más tarde, Peña Nieto copresidió, con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, una de las mesas redondas de esta cumbre dedicadas a elaborar el pacto global sobre la migración, donde dijo que se aspiraba a ver en el migrante a un aliado del desarrollo y, por lo tanto, incorporar las agendas de derechos humanos, desarrollo económico y social, cooperación internacional y cambio climático.

Concluyó: todos los gobiernos del mundo tenemos la obligación ética de actuar para proteger la integridad y la vida, los derechos y la dignidad de los migrantes.

El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, en comentarios en la plenaria inaugural, rogó a los asistentes que la cumbre no se quede sólo en palabras bonitas. “La agria verdad es que esta cumbre fue convocada porque en gran parte estamos fracasando… Es vergonzoso que las víctimas de crímenes abominables sean sometidos a mayor sufrimiento por nuestro fracaso en otorgarles protección”.

A la vez, advirtió que los que trabajan por defender los derechos de todos están enfrentando en varios países a racistas intolerantes que buscan ganar, o retener, poder al emplear el prejuicio y engaño a expensas de los más vulnerables. Aunque no mencionó nombres, advirtió que “continuaremos a nombrarlos públicamente… podrán pronto caminar para salir de esta sala, pero no del juicio más amplio de ‘nosotros el pueblo’, de todos los pueblos del mundo –no de nosotros”.

Algunos expertos como Alexander Betts, de la Universidad de Oxford, señalaron que los resultados de esta cumbre sin precedente se quedaron cortos ante las dimensiones del problema, sobre todo en no reformar de inmediato el sistema internacional descompuesto dedicado al asunto. Al final, indican, se limitaron a lanzar un proceso de dos años para abordar el tema de una reforma real de este sistema.

Más de 65 millones de personas –equivalente a una de cada 113 en el mundo– fueron desplazadas de sus hogares por conflictos y persecución en 2015, según las cifras más recientes de la ONU, número de refugiados sin precedente. En promedio 24 personas fueron obligadas a huir de su hogar cada minuto en 2015.

El número de migrantes a nivel mundial alcanzó 244 millones en 2015 (incremento de 41 por ciento comparado con el año 2000), cifra que incluye refugiados que han cruzado fronteras..

