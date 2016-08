Actividad Agrícola Creció 4.2% en los Últimos Años: Peña

Tepic. – Al encabezar el 78 Congreso de la Confederación Nacional Campesina, y en víspera de su cuatro Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su administración ha canalizado 63 mil millones de pesos al campo mexicano para lograr su transformación.

Dijo que su gobierno no vino sólo a administrar lo que se recibió “sino a impulsar cambios para crecer de forma más acelerada”.

En un auditorio en el que los escucharon 15 mil cenecistas mencionó que el respaldo que ha recibido el campo mexicano ha permitido que esta actividad haya crecido en estos ultimo años a un ritmo más acelerado que otros sectores productivos. Mencionó que la actividad agrícola creció 4.2 por ciento mientras que la actividad agroalimentaria lo hizo a un ritmo de 3.3 por ciento, lo cual es mayor al promedio nacional.

En este marco el mandatario aseguró que México se ha podido consolidar como un país superavitario en el que las exportaciones son mayores a la importación de productos agrícolas. En este contexto mencionó que México es el primer país en el mundo exportador de aguacate, tomate, mango, papaya cebaba y agave de tequila en cuanto que en otros productos ocupa la segunda posición tales como calabaza, limón y sandía.

Citó que su gobierno ha instrumentado diversas acciones dirigidas a apuntalar el sector agrario ente las cuales mencionó como una de las principales la tecnificación del campo mediante sistemas de riego que permitan aprovechar mejor el agua. Dijo que la meta original de 500 mil hectáreas tecnificadas para fin de sexenio sera rebasada toda vez que al concluir este año se alcanzaran 450 mil, ahorrando volúmenes de agua equivalentes a dos años de consumo de la ciudad de México.

En paralelo Peña Nieto aseguró que la política de mecanización del campo se ha consolidado mediante la distribución de 25 mil tractores en tanto que las políticas crediticias para apoyar a los productores agrícolas se han modificado para reducir su costo.

Refirió que hasta el momento se han canalizado 21 mi millones de pesos para apuntalar el financiamiento de actividad agropecuaria al tiempo que se han introducido nuevas políticas que permitan favorecer el acceso al crédito para las mujeres campesinas.

En otro orden de ideas, también mencionó que el rezago agrario en los tribunales se ha reducido sustancialmente al acelerar la resolución de diversos expedientes con lo cual se desactivan problemas para los campesinos.

