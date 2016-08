Revisan Trabajos de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- “Hoy vine a agradecerles por estos años de trabajo conjunto, ya que con la fortaleza de este gremio, al esfuerzo de los hombres y mujeres de Tamaulipas, con obras como las que hemos visto, cambiaron la vida de miles de familias”, afirmó el Gobernador Egidio Torre Cantú en un encuentro con afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Al hacer un recuento de las obras de agua potable, saneamiento y drenaje pluvial entre otros realizados a lo largo de la entidad, el Ejecutivo Estatal destacó aquellas que por su importancia llevaron a mejores lugares y refrendaron a Tamaulipas con una de las mejores coberturas del país.

Entre los trabajos mencionados se encontraron la Planta potabilizadora Norte en Nuevo Laredo, la ampliación de la planta potabilizadora Duport en Altamira, el acueducto El Nacimiento – El Mante, el Acuaférico de Victoria y la perforación de pozos en el Altiplano tamaulipeco beneficiando a más de 36 mil habitantes de 85 localidades.

En infraestructura de drenaje sanitario, se incrementó la cobertura alcanzando el 89 por ciento siendo una de las más altas del país, al igual que la de agua potable con el 98.5 por ciento, destacando en ese sentido la rehabilitación de redes en Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Camargo, Mante y la capital entre otros.

En materia de drenaje pluvial, sobresalen el Emisor Ejército Mexicano y sus colectores en la divisoria Tampico-Altamira, Boulevard Fidel Velázquez, los cárcamos de bombeo de la Colonia Morelos, el Emisor de la Calle Martock, en la zona conurbada. Además de infraestructura hidroagrícola en la que se han invertido más de mil 200 millones de pesos beneficiando a los usuarios con revestimiento de canales, drenes y caminos.

Por su parte, Marco Antonio Soria Robles, Presidente de Delegación Victoria de la CMIC, agradeció el apoyo recibido del Ejecutivo Estatal hacia este organismo, que les ha permitido acceder a la obra pública en un esquema más ágil, práctico y transparente, “lo hemos podido traducir en desarrollo y modernidad para la entidad en beneficio de sus habitantes”.

En este marco, el Gobernador Egidio Torre Cantú, recibió un reconocimiento por el respaldo otorgado de su administración para el desarrollo de este sector, de contar actualmente con una infraestructura de excelencia para la capacitación, la formación profesional y académica.

Estuvieron presentes el Presidente de la Delegación Tamaulipas, Jesús del Carmen Abud Saldívar; el Secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales; el Director de la Comisión Estatal del Agua, Jaime Felipe cano Pérez y el Director General del ITIFE, Jesús Serna Barella entre otras autoridades e integrantes de la CMIC. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.