Presiden Egidio y Cabeza de Vaca Reunión de Seguridad del GCT

Luego de revisar logros de la Estrategia de Seguridad, recorren instalaciones del C4 y Centro de Evaluación. CD. VICTORIA, Tamaulipas – El Gobernador Egidio Torre Cantú y el Gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, presidieron el lunes 29 de agosto la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública ubicadas en esta ciudad capital.

Torre Cantú y los mandos de las fuerzas federales y estatales que conforman el Grupo de Coordinación Tamaulipas, dieron a conocer a García Cabeza de Vaca los ejes de la segunda etapa de la Estrategia de Seguridad Pública que impulsan el Gobierno de la República y Gobierno del Estado.

Los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República, CISEN, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre otras instancias, explicaron al Gobernador electo las funciones que desempeñan dentro de la Estrategia.

También fueron expuestos los logros obtenidos con la Estrategia de Seguridad desde que se activó la segunda etapa el 13 de mayo del 2014, sumando más de cuatro mil los presuntos delincuentes detenidos por diversos delitos federales y estatales.

El Gobernador Egidio Torre Cantú comentó la gran coordinación que existe entre las fuerzas federales y estatales para avanzar en el combate a la inseguridad y la delincuencia, precisando que entre los más de cuatro mil presuntos delincuentes detenidos, destacan los 15 objetivos prioritarios que estableció la Federación.

El Gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca fue enterado de los logros obtenidos en los últimos días con la Estrategia de Seguridad que se aplica en los 43 municipios de la entidad.

Concluida la reunión de seguridad, ambos Gobernadores se trasladaron al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde García Cabeza de Vaca conoció paso a paso todo el proceso que ahí se desarrolla para combatir a la delincuencia a través de las videocámaras de vigilancia.

El Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, Armando Núñez Montelongo, presentó a los dos Gobernadores el personal especializado en el manejo de las videocámaras y les mostró los monitores que se utilizan para checar actividades sospechosas en los principales sectores de la capital.

Finalmente, Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca visitaron el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), donde se recluta y selecciona a personal para cubrir diferentes áreas de seguridad pública, entre ellos oficiales de Fuerza Tamaulipas, Policía Ministerial y Antisecuestros.

