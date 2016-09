Preparan Transición de Obras y Programas de Tamaulipas

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con una primera parte terminada y la segunda en construcción, el acuaférico de Ciudad Victoria sigue su proceso y continúa durante lo que resta del año, aseguró el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Humberto René Salinas Treviño.

“El acuaférico está terminado en su primer tramo, en la primera etapa, todavía falta toda la segunda etapa, está en periodos de prueba la primera etapa y la segunda está en construcción”, explicó Humberto René Salinas Treviño.

Reiteró que de esta obra va a notarse realmente su funcionamiento, eficiencia y ventajas una vez que esté realizado el total del circuito cuya construcción continuará aunque entre la siguiente administración pues es un proyecto que requiere de varios meses de ejecución. Salinas Treviño dijo que ya han tenido varias reuniones con el equipo de transición para mostrarles que es lo que se ha hecho durante todo el sexenio en cada una de las áreas y lo que en este momento está en proceso.

“Mostrarles qué es lo que nosotros consideramos debe tener una continuidad para que algunas de las obras o de los servicios que están manejando de la presente administración se concluyan y se culminen”, aseguró el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Explicó que esta es una perspectiva muy amplia, de cada una de las áreas que se tienen en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y para ello se sostienen reuniones de varias horas para explicar a detalle todos los aspectos.

"La verdad es que es un tema sino complejo si cuando menos extenso, vemos cosas muy diferentes en la Secretaría pero a la vez todas al final de cuentas convergen en algo que yo le he llamado convergencia en calidad de vida para los tamaulipecos, si cuidamos los jaguares en la Reserva del Cielo, esto tiene que ver con el agua porque ahí en el cielo hay un ecosistema que la capta, por ejemplo", concluyó Humberto René Salinas Treviño.

