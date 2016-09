Inauguran la Prolongación de la Avenida “Carlos Adrián Avilés”

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobernador Egidio Torre Cantú inauguró la última etapa de la prolongación de la Avenida “Carlos Adrián Avilés” en gira de trabajo por esta capital, cuyo proyecto total superan los 105 millones de pesos, que incluyen un puente vehicular (La Moderna) sobre el Río San Marcos y la construcción de dos cuerpos con 4 carriles de pavimento asfáltico, con una longitud de más de mil 600 metros.

La obra permite una mayor fluidez al tránsito que circula por la parte norte de esta ciudad, conectando a la salida a Soto La Marina, Mante, Tampico, Aeropuerto, y San Luis Potosí entre otros. Cuenta con señalización, semaforización, camellón central, ciclovía, banquetas alumbrado, jardinería y obras de drenaje, mejorando la imagen urbana de la ciudad y fortaleciendo el desarrollo económico de esta zona.

Como parte de su agenda, el Ejecutivo Estatal supervisó los avances del Parque Urbano “La Loma”, en el que se destinan recursos por 47 millones de pesos, infraestructura que se sumará a la realizada por el Gobierno del Estado para ofrecer a las familias espacios dignos y seguros para la convivencia, el esparcimiento así como para la práctica deportiva.

Contará con una explanada – mirador, asta bandera monumental de 40 metros de altura, mausoleo de los tamaulipecos ilustres, área de juegos infantiles, fuente interactiva, trotapista, ciclopista, plaza de techados con asadores, andadores, jardines, servicios sanitarios, iluminación especializada, oficinas administrativas y estacionamientos entre otras.

Previo a ello, Egidio Torre Cantú encabezó la ceremonia del 169 aniversario de la defensa heroica del Castillo de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847, con una guardia de honor y ofrendas florales en el hemiciclo a los Niños Héroes, donde estuvo acompañado del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas y autoridades cívicas y militares.

