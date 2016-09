Inauguran Centro de Actualización Docente

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobernador Egidio Torre Cantú inauguró el Centro de Actualización Docente (CENAD NORESTE), con una inversión de 102 millones de pesos, espacio para la formación de profesores de excelencia del nivel medio superior en los ámbitos de mecatrónica, automotriz, electrónica y petroquímica, de los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas.

Ubicado en el Parque Científico y Tecnológico (TECNOTAM) de esta capital, cuenta con más de 6 mil metros cuadrados de construcción, en dos edificios equipados con aulas especializadas, laboratorios y cuartos de máquinas entre otros, siendo la primera unidad desconcentrada del Centro Nacional de Actualización Docente, institución de mayor prestigio en el país en el ámbito de capacitación tecnológica que opera en la Ciudad de México desde hace 20 años.

Acompañado del Director General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Carlos Alfonso Morán Moguel y del Secretario de Educación Diódoro Guerra Rodríguez, recorrieron estas instalaciones que atenderá además lo expresado en la Agenda Energética de Tamaulipas, en su apartado de capital humano, ciencia y tecnología, que precisa requerimientos de formación y competencia para convertir a la entidad en un polo de atracción en esta área.

Con la inauguración de estas instalaciones, se inician los cursos para los primeros profesores de los DGETIS en soldadura, neumática, hidráulica, mecanismo, manejo de contenidos digitales para el aula y diseño institucional, lo que permitirá que Tamaulipas y la región noreste se beneficien con capacitación de alto nivel para los docentes, elevando la calidad de la educación.

Los acompañaron el Presidente Municipal de Victoria, Fernando Méndez Cantú; el Director General de Infraestructura Física Educativa, Jesús Serna Barella y el Director General del Centro Nacional de Actualización Docente, Jorge Alejandro Butrón Guillen entre otras autoridades e invitados especiales. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.