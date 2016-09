Inaugura Egidio Torre el Centro Integral de Justicia en la Capital

La infraestructura se suma a la moderna red que el Gobierno de Tamaulipas ha construido a lo largo de la entidad para la impartición de la justicia. CD. VICTORIA, Tamaulipas – El Gobernador Egidio Torre Cantú inauguró en esta ciudad capital el Centro Integral de Justicia que atenderá a los municipios de Victoria, Güémez y Casas, ofreciendo servicios del Poder Judicial, del Instituto de Defensoría del Estado, Salas de Juicios Orales y Atención a Víctimas, entre otros, para la impartición de una justicia más confiable, transparente, eficiente y profesional para la ciudadanía.

Esta infraestructura se suma a la moderna red que el Gobierno de Tamaulipas ha construido a lo largo de la entidad, con las Salas de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Valle Hermoso, Tula, Padilla, Xicoténcatl, Miguel Alemán, Soto la Marina, González y San Fernando, así como los Centros Integrales que están en proceso en Reynosa, Altamira y Matamoros, con recursos por más de 600 millones de pesos.

“La palabra integral se aplica a muchas áreas del acontecer diario en este extraordinario Estado y se debe a esa gran armonía no nada más entre autoridades, sino por la fusión entre gobierno y sociedad. Eso se logra cuando tenemos hombres y mujeres como los tamaulipecos”, señaló Egidio Torre Cantú.

Por su parte, el Procurador General de Justicia, Ismael Quintanilla Acosta, aseguró que la entrega de estas modernas instalaciones representa el afianzamiento de una nueva cultura jurídica, además de un estímulo más para que todos los que están inmersos en esta tarea, otorguen un servicio de calidad a la sociedad con la impartición de justicia honesta y transparente.

Subrayó los apoyos sin precedentes de los gobiernos estatal y federal para el fortalecimiento de todas las áreas de la Procuraduría, así como la capacitación del personal, destacando importantes construcciones como los tres edificios de la Coordinación Estatal Antisecuestro en Victoria, Reynosa y Altamira.

Además, la ampliación y remodelación del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la capital y Reynosa, el edificio de Servicios Periciales y el Laboratorio de Genética Forense en esta ciudad.

Las remodelaciones del inmueble que albergó la Policía Rural para la instalación de siete Agencias del Ministerio Público en Ciudad Victoria, así como las adecuaciones y rehabilitaciones de las Agencias que se transformaron en Unidades Generales de Investigación en las distintas delegaciones de la Procuraduría en el Estado.

Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, indicó que con todo esto se inaugura algo fundamental no solamente para la vida jurídica del país y de Tamaulipas, sino en el cambio de las más elementales formas de la convivencia social y en los propósitos de consolidar nuestro Estado de Derecho, además de un nuevo factor de confianza para que los tamaulipecos puedan acercarse a la justicia con certidumbre.

Estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios; el Secretario de Seguridad Pública, General Jesús Martínez y Martínez; el Secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales, Juan Carlos Soto García, presidente del Colegio de Abogados y el presidente municipal de Victoria, Fernando Méndez Cantú.

También el General Luis Cresencio Sandoval González, comandante de la Octava Zona Militar; General Sergio Hernando Chávez García, mando federal de la Zona de Acción Centro; Armando Núñez Montelongo, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y Willy Zúñiga Castillo, Coordinador Estatal Antisecuestros, entre otros mandos federales y estatales del Grupo de Coordinación Tamaulipas.

