Entrega DIF Tamaulipas Nueva Generación de Graduados en Terapia Física

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Teniendo como marco las instalaciones del auditorio del Zoológico de Tamatán en ésta capital, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de cartas de pasante a los alumnos que en ésta ocasión culminaron con éxito la carrera de Licenciatura en Terapia Física y que realizaron sus estudios en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre.

Fueron un total de treinta egresados los que conforman la treceava generación de esa especialidad en el periodo 2013-2017, quienes después de culminar con su curricula de asignaturas, realizarán un año de servicio social fuera de la entidad para reforzar los conocimientos adquiridos en el aula y poner en práctica sus habilidades.

Durante esta administración estatal el Sistema DIF Tamaulipas mediante el CREE prepararon a mas de 166 nuevos profesionistas en materia de rehabilitación.

La actual generación que egresa, cuenta entre sus filas tanto con el primero y el segundo lugar a nivel nacional en la evaluación de conocimientos en la materia, continuando así con la tradición del CREE del DIF Tamaulipas en obtener los primeros lugares en esa evaluación.

En esta ceremonia estuvieron presentes Federico Torre Anaya, coordinador de Centros de Asistencia Social y Rehabilitación y quien acudió en representación de María del Pilar González de Torre presidenta del DIF Tamaulipas y Dora Delia Cedillo Báez coordinadora general del CREE.

