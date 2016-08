Egidio y María del Pilar Entregan la Nueva Casa DIF Señoritas

Casa DIF Señoritas y Casa DIF jóvenes modelos de atención únicos en el País.

Con una inversión de más de 3 millones de pesos entre federación y estado se fortalece la red de

centros asistenciales del DIF Tamaulipas. CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobernador del Estado Egidio Torre Cantú y la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas María del Pilar González de Torre, inauguraron las instalaciones de la Nueva Casa DIF Señoritas, en la que se invirtieron en forma bipartita entre federación y estado más de 3 millones de pesos en su ampliación, rehabilitación y equipamiento, con la cual se habrá de beneficiarse a 10 jóvenes en condiciones de desamparo, ofreciéndoles un espacio seguro con el propósito de consolidar sus proyectos de vida.

Cabe mencionar que hace unos meses también se entrego la Casa DIF Jóvenes, espacios que se suman a la red de centros asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas en apoyo a los grupos vulnerables de la entidad, y que son modelos de atención únicos en el país.

La Casa DIF trabajara bajo un modelo de atención integral que contempla tres aspectos como son; casa habitación, fondo de ahorro para que al salir puedan enfrentar sus nuevos retos y una oportunidad de empleo en las distintas dependencias del gobierno estatal.

Este espacio contara con una biblioteca, sala de computo, sala de convivencia, área de talleres donde podrán aprender un oficio, cocina, comedor, 4 villas donde estarán los dormitorios con capacidad para 12 personas cada una y los cuales están equipados con abanicos de techos y aire acondicionado; además de una cancha de deportiva.

Cabe mencionar que durante esta administración se ha invertido para mejorar las instalaciones y modelos de atención en cada uno de los Centros Asistenciales el DIF Tamaulipas como son la Casa Hogar del Niño y Casa Cuna, Casa Hogar del Adulto Mayor, Escuela de Invidentes “Caminos de Luz”, Velatorio San José, Casa Cariño, Villas Vida Plena, La Unidad de Adopciones, Guardería, Casa Integra Consentido; donde diariamente se ofrece atención integral y cuidado a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Acompañaron al Gobernador y su esposa, Carlos Padrón Butrón Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional, el Presidente Municipal Fernando Méndez Cantú, la titular del DIF Victoria Margarita Pintado de Méndez, el Secretario de Obras Publicas Manuel Rodríguez Morales, y el Director General del Sistema DIF Estatal Jesús Alejandro Ostos García.

