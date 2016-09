Capacitan a más de 350 mil Tamaulipecos en Prevención de Riesgos Laborales

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas emprendió una ardua y permanente cruzada por la prevención de riesgos laborales, en ese sentido, durante la Administración Pública Estatal se han capacitado más de 350 mil trabajadores en toda la Entidad.

“Se han practicado 11 mil 311 inspecciones a empresas y centros laborales, a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco, donde se ha verificado el cumplimiento de las normas de seguridad y las condiciones generales de las empresas”, dijo Rolando Guevara González, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos

El interés de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos está en vigilar que se cumplan los derechos y la seguridad de los trabajadores en Tamaulipas, es por ello, que la cifra ha presentado un incremento año con año en las inspecciones realizadas a las empresas de la Entidad.

“La prioridad es mejorar la competitividad del Estado, a través de empresas seguras y empleos formales. Además se han practicado 12 mil 349 asesorías en condiciones generales de trabajo de seguridad e higiene”, refirió Rolando Guevara González.

