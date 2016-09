Velocidad, Alcohol y Gravilla Suelta, las Causas de Accidentes en el Corredor Urbano

Cd. Madero.- Los 15 accidentes que se han registrado en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio en el presente año se han derivado de tres circunstancias principalmente, el exceso de velocidad, el conducir en estado de ebriedad y recientemente por gravilla suelta en la rúa.

El Director de tránsito y vialidad en Madero, Gabriel Acevedo Rojas, señaló que principalmente es la combinación de exceso de velocidad y alcohol, ya que se tienen varios señalamientos en el corredor urbano donde establece como máxima los 60 kilómetros por hora, pero esto no es respetado.

Mencionó que la gravilla suelta es algo que influye actualmente en los incidentes, por lo que se le ha señalado a la empresa que ponga mayor atención a ello.

“Aquí los accidentes son más que nada por el exceso de velocidad y después por el acompañamiento del alcohol con el volante, entonces tengo personal de tránsito en esta vía haciendo las recomendaciones pero la gente no quiere entender”.

Dijo que todo se trata de cultura vial, que los automovilistas respeten el reglamento y tomen consciencia de la peligrosidad de esta rúa, ya que de lo contrario, difícilmente se puede hacer algo para evitar accidentes.

