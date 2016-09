Turismo y Centroamericanos Factores Para la Propagación del Zika

Cd. Madero.- Para el director de municipio saludable en Madero, Aristeo Herrera Gómez, es difícil combatir la propagación de enfermedades como el Zika, ya que la zona sur de Tamaulipas tiene casos registrados, pero esto originado por la presencia de turistas y de centroamericanos.

Destacó que estos factores son importantes para que se presente este tipo de situaciones, algo que es difícil controlar para las autoridades, pero en mayor proporción es complicado lograr detectar los padecimientos a simple vista.

“El tránsito de personas que van hacia la frontera, eso es un factor, principalmente la gente que viene de Centroamérica y otro aspecto importante es la gente que vive en estados donde ya tenemos un número importante de pacientes infectados por el virus del zika”.

Indicó que el combate para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue se lleva a cabo por parte de la jurisdicción sanitaria, quien ha trabajado en esto durante todo el año y se ha enfocado recientemente en las colonias donde se han registrado los casos de este padecimiento.

Mencionó Herrera Gómez dijo que municipio saludable realiza acciones en escuelas y colonias vulnerables y se pretende llevar a cabo mayor fumigación en colonias de alto riesgo.

