Sindicalizados del Tec de Madero Agreden a Personal Administrativo

Cd. Madero.- Un grupo de 30 sindicalizados del Tecnológico de Madero protestaron contra la directora del plantel Ana María Mendoza Martínez, a quien persiguieron hasta su oficina al concluir la ceremonia de izamiento de bandera que encabezó en el patio central de la institución.

Al llegar a la parte exterior de la oficina de la directora del tecnológico, ésta ubicada en el segundo piso del edificio administrativo, se registró la agresión del personal sindicalizado hacia los administrativos.

Los agresores fueron encabezados por Fidencio Campos Trejo, delegado de la sección 30 del SNTE en Madero, así como por Roberto Martínez Robles, secretario general del sindicato del Tec de Madero.

El autor de la agresión fue Iván Campos Nolasco, hijo de Fidencio Campos Trejo, quien agredió con un empujón por la espalda al profesor Daniel Ordoñez.

La directora del tecnológico Ana María Mendoza Martínez, lamentó que este tipo de hechos ocurran y señalo que levantará un acta que enviará al área jurídica de la dirección general de tecnológicos para que determinen el paso a seguir.

“La Dirección nacional ya habló con el secretario general a nivel nacional, porque todo esto se ha vuelto algo personal y es como un odio hacia mi persona, yo lo único que hago es cumplir con mi trabajo y ellos lo que pretenden es dañar muchas cosas de la institución, incluso los derechos de los trabajadores”.

Al concluir la entrevista con la directora del plantel, los reporteros que acudieron a cubrir el conflicto también fueron objeto de insultos de todo tipo, insultándolos y haciéndoles señalamientos homofóbicos, además que uno de los sindicalizados escudándose en el anonimato amenazó a algunos reporteros gritándoles con palabras altisonantes que los iban a agredir. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.