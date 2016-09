Sesenta por Ciento de Avance Lleva el Proceso de Entrega-Recepción en Madero

Cd. Madero.- El proceso de entrega-recepción en el municipio de Ciudad Madero continúa con su desarrollo normal por parte de la comisión que lleva a cabo este trámite, sin que hasta el momento se haya detectado alguna irregularidad.

El presidente de la comisión Juan Torres Sáenz, mencionó que por ejemplo se entregarán 20 unidades diversos por lo que ya fueron verificados para conocer su condición real, mientras que las acciones en áreas como la de finanzas tienen procedimiento más largo y es difícil concluirlo en el tiempo estipulado por la ley para la entrega-recepción.

Señaló que una vez concluido este proceso se tienen 60 días para continuar realizando análisis y verificar que no falte ningún documento, por lo que este procedimiento continuará una vez que ya se encuentren como funcionarios de la administración.

“Estamos viendo finanzas, es un área muy grande, y no se alcanza a ver en poco tiempo, pero hasta el último día vamos a estar revisando el área de finanzas”.

Dijo que será el 30 de septiembre cuando se lleve a cabo de manera formal la ceremonia del cambio de poderes, por lo que el 29 es el último día para efectuar revisiones.

Juan Torres Sáenz añadió que hasta el momento se ha entregado toda la información que se ha requerido, teniéndose un avance global del 60 por ciento en la entrega-recepción. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.