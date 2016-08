Rehabilitan Líneas de Agua Potable

Extenso programa de modernización de las líneas de agua potable y drenaje sanitario emprende el Ayuntamiento de Ciudad Madero en diversas colonias, que debido al incremento del asentamiento humano, requieren de rehabilitación para optimizar el suministro a la población, trabajando coordinadamente con el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Zona Conurbada.

Con ese objetivo, el alcalde Mario Alberto Neri Castilla, efectuó un recorrido por la obra de rehabilitación hidrosanitaria de la mencionada colonia, dando el banderazo de arranque a las acciones que se desarrollan en la calle 19 entre la Avenida Rodolfo Torre Cantú y la Calle 30, en donde se invierte alrededor de 608 mil pesos con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2016.

Neri Castilla, estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Gerardo Holguín López; quien explicó al munícipe la importancia de ese tipo de trabajos en la ciudad, los cuales en su conjunto contribuyen sustancialmente a mejorar la calidad de vida de los maderenses, a hacer eficiente la capacidad del abastecimiento de agua potable y fortalecer el drenaje sanitario en las colonias donde ha aumentado el número de residentes.

“Estos proyectos de rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje sanitario que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Madero, es de enorme beneficio social, al satisfacer una de las necesidades básicas como es aumentar la capacidad en el suministro del vital líquido a los hogares maderenses”, aseveró el jefe edilicio.

Expresando: “Así también, estos trabajos reducen y evitan la contaminación ambiental por descargas de aguas residuales, las acciones se llevan a cabo actualmente en diversas colonias de Ciudad Madero, siendo la prioridad de este Gobierno Municipal, mejorar la calidad de vida de los maderenses”, apuntó el alcalde Mario Neri. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.