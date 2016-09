Reforzarán SET y SSA Acciones Contra Dengue, Fiebre Chikungunya y Zika

Cd. Madero.- La secretaría de educación en Tamaulipas y la de Salud en la entidad, coordinan acciones para realizar la primera jornada escolar de lucha contra el dengue Chikungunya y Zica, esto con diversas acciones a realizar en escuelas de nivel básico de la urbe petrolera.

En rueda de prensa, la jefa de la oficina de desarrollo regional de la educación en Madero, Irma Estela Segovia González y el jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, Esteban Barrón Guardado, indicaron que el objetivo es tratar de evitar se presenta en las instituciones educativas la proliferación del mosco transmisor de estas enfermedades.

Segovia González destacó que serán 88 las escuelas de Madero donde se aplicará este programa a partir del nueve de septiembre, donde se realizará la limpieza de las mismas, así como también la descacharrización de estas.

“Entre la secretaría de salud y la secretaría de educación, precisamente para iniciar a través de este medio difundirlo, la primera jornada escolar que vamos a hacer en la lucha contra lo que es el dengue, la chikungunya y el zica”.

Por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, Esteban barrón Guardado, destacó que no bastará solo con realizar acciones en las escuelas, sino que es muy importante que esto también se realice en las casas, por ello es que hizo el llamado a los padres de familia para que se apliquen estas labores en los hogares.

Destacó que es importante tomar las medidas preventivas en este momento o que el problema no es en grandes dimensiones, ya que esto evitará que exista proliferación del mosco transmisor del dengue o de los demás padecimientos originados por la picadura de un mosco.

