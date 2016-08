Realiza Club de Leones de Madero Feria del Empleo

Cd. Madero.- El club de leones de Ciudad Madero como el apoyo de la asociación de ejecutivos de recursos humanos de Tamaulipas, desarrollaron una feria del empleo donde ofertaron poco más de 100 vacantes diversas.

Empresas de la localidad y una de Ciudad Victoria fueron las que participaron en esta feria, donde el mayor número de solicitantes de empleo fueron jóvenes.

Las más de 25 empresas participan en este evento en donde ofrecen empleos desde asesores financieros, cajero, estilistas, decorador de pasteles, ayudante de cocina, obreros generales y asesores de la construcción entre otros.

Gerardo Torres Violante, presidente de la asociación de ejecutivos de recursos humanos de Tamaulipas, destacó se busca apoyar a los jóvenes principalmente, de los cuales el 30 por ciento son recién egresados que pretenden colocarse en la vida productiva.

“La asociación civil realiza ferias del empleo, seminarios, cursos, capacitaciones, platicas, con la finalidad que la gente tenga información, se capacite y tenga oportunidades de empleo”.

El desarrollo de esta actividad fue en las instalaciones del club de leones de Ciudad Madero, la cual solo se desarrolló este día, con la recepción de las solicitudes de quienes buscan una oportunidad de laborar.

