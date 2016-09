Reactivarán Operativos de Alcoholemia en Madero

Cd. Madero.- Ante el incremento de accidentes de tránsito, originados por el consumo de bebidas embriagantes, la dirección de tránsito busca coordinar esfuerzos con las autoridades federales para que los operativos de alcoholemia sean reactivados en este mes de septiembre.

El director de tránsito y vialidad en el municipio, Gabriel Acevedo Rojas, dijo que estas revisiones son indispensable que se lleven a cabo, ya que el 40 por ciento de los accidentes que se suscitan son originados por personas que consumen bebidas embriagantes, según las estadísticas que se tiene registradas en la corporación.

Acevedo Rojas dijo que será el grupo de coordinación quien determine y de la instrucción del momento en que se van a aplicar los operativos de alcoholemia en la ciudad.

“Esto es en coordinación con los integrantes del grupo de coordinador de seguridad, pues son ellos quienes van a decidir si se llevan a cabo o no, hasta ahorita no se ha hecho porque estamos inmersos en otras situaciones con la ciudadanía”.

Mencionó que es desde semana santa que se realizó el último operativo de alcoholemia, por lo que consideró como necesario que estos se reactiven para la seguridad de los automovilistas y de la población en general.

Acevedo Rojas agregó que no se tienen elementos para ello, pero se busca llevar a cabo la acción de manera conjunta y coordinada para lograr implementarlo.

