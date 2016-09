Quedó sin Concretar Proyecto de Perrera

Cd. Madero.- La consolidación de una perrera o de un centro de control canino será uno de los pendientes que se queden para la siguiente administración, esto a pesar que es un proyecto que viene desde el trienio anterior.

La regidora María Elena López García, presidenta de la comisión de ecología en Madero, indicó que se presentaron dos terrenos donde se tenía contemplado realizar la obra, pero no se lograron concretar, pues se tuvieron situaciones que obligaron a las autoridades a rechazarlos.

Indicó que en uno existía el descontento de la ciudadanía, por lo que tuvieron que dejarlos de lado.

Mencionó que uno se encontraba en la colonia las Flores, pero fueron las líderes quienes se opusieron a que en el lugar se realizara.

“Teníamos el apoyo del Sector Salud, sin embargo en catastro el terreno aparecía como calle, eso se podía poner a consideración del Cabildo, pues no se utilizaba, por eso era más viable liberarlo”.

López García destacó que posteriormente plantearon llevarlo a cabo en un terreno en la colonia Sahop, un amplio lote que se encontraba a la orilla de una laguna, pero que de acuerdo a revisiones resultó ser calle, por lo que no pudo ser tomado en cuenta dicho predio.

