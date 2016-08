Prolongado Apagón en Madero

Cd. Madero.- Más de 20 familias de la colonia Castores en el municipio de Ciudad Madero señalaron la deficiente atención que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios, ya que a pesar que se les trata de reportar problemas con el suministro de energía eléctrica, ni siquiera se contestan las llamadas.

Y es que desde las 6 de la tarde de ayer lunes se quedaron sin el suministro de energía eléctrica debido a que un transformador tuvo un corto circuito, por lo que pasaron casi 12 horas sin luz y enfrentando el sofocante calor que prevaleció durante la tarde, noche y madrugada.

Vecinos de este sector, señalaron que se hicieron una gran cantidad de llamadas a Comisión Federal de Electricidad para que reportar el problema, pero tardaron varias horas para que les contestaran el teléfono en CFE.

Cuando una operadora respondió una de las llamadas telefónicas les señalaron que sería después de las 8 de la mañana de este martes que podrían pasar a reparar el daño, algo que molestó a los usuarios del servicio por lo que continuaron realizando llamadas telefónicas para hacer presión, por lo que el personal de CFE acudió en el transcurso de la madrugada y realizar las reparaciones correspondientes.

Destacaron los habitantes de la colonia Castores, que fue a las 5 de la mañana de este martes que se pudo reanudar el servicio, pero las afectaciones ya se habían generado.

Debido a tantas horas sin el servicio de energía eléctrica, loa alimentos que tenían en los refrigeradores se echaron a perder, por lo que están dispuestos a acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor a interponer una queja en contra de Comisión Federal de Electricidad por el deficiente servicio y atención que brindan a los usuarios.

