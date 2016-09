Posible Llegada de Marea Roja a la Playa Miramar

Cd. Madero.- Autoridades municipales en Ciudad Madero se mantienen alerta ante la posible presencia en próximos días de la microalga que genera el fenómeno denominado Marea Roja, algo que ya alcanzó costas Tamaulipas, específicamente en Matamoros.

La regidora presidenta de la Comisión de Ecología en el Cabildo, María Elena López García, dijo que hasta el momento no se tiene detectada la presencia del fenómeno, por lo que descartó que se tenga alguna afectación, pero dejó en claro que en próximos días podría presentarse el mismo.

Mencionó que año tras años existe el riesgo de la presencia de la marea roja, ya que a pesar de generarse en aguas del norte del continente, las corrientes provocan que este fenómeno baje y llegue a Miramar.

Recordó que “el año pasado se tuvo presencia de estas microalgas, sintiéndose los afectos en las playas de Altamira y la de Ciudad Madero por varios días, aunque no tuvo consecuencias tan fuertes como en otras partes del estado”.

López García agregó que la marea roja puede generar mortandad de peces y el llamado efecto aerosol, que consiste en malestar en garganta, ojos y vías respiratorias al estar cerca del mar, algo que incluso autoridades como la Coordinación Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha detectado.

Finalmente expuso que las autoridades estatales de Coepris realizaron muestreos recientes pana analizar la calidad del agua y detectar si en este contiene las microalgas que provocan la marea roja. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

