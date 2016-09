Pedirán a Municipio Saludable Redoblar Esfuerzos

Cd. Madero.- El presidente de la comisión de salud en Madero, Francisco Castañeda Cruz, señaló que se hará un exhorto a la dirección de municipio saludable para que refuerce sus acciones preventivas para el combate al mosco transmisor del dengue.

Indicó que ante la presencia de gran cantidad de moscos, se deben implementar medidas que regularmente se llevan a cabo año tras año, pero que en esta ocasión no se ha visto se realicen.

Dijo que es indispensable llevar a cabo esto, ya que será la única manera de tratar de controlar la presencia del mosco.

“Exigir que se cumpla con la fumigación y sobre todo con las campañas de descacharrización, siempre se realizan campañas cada semana”.

Destacó Castañeda Cruz que dentro de los programas anuales se tiene contempladas las acciones de descacharrización, abatización y fumigación, algo que debe ser constante, sobre todo en este momento donde se está aumentando la presencia del mosco y que puede generar que exista mayor presencia de casos de dengue, chikungunya o zica.

