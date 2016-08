Pasos a Desnivel Quedan Pendientes Para Próxima Administración

Cd. Madero.- Proyectos como los pasos a desnivel en el municipio de Madero deberán ser presentados por la siguiente administración local a la federación, para que sean tomados en cuenta dentro el presupuesto de egresos de la federación 2017.

El alcalde Mario Alberto Neri Castilla, dijo que durante el proceso de entrega y recepción, se proporcionará al presidente municipal electo, Andrés Zorrilla, el folder de proyectos pendientes de realizar para que se les pueda dar continuidad.

Destacó que se tiene hasta el mes de noviembre para hacer las propuestas para el PEF 2017, esperando se incluyan varias obras de beneficio para Madero.

“Le corresponderá a la siguiente administración, nosotros tenemos una carpeta de proyectos, se le va a entregar y ojalá le den continuidad, tenemos X número de proyectos, el departamento del ramo como lo es obras públicas, ahí tenemos proyectos muy importantes para la ciudadanía”.

Indicó Neri Castilla que aún están pendientes los compromisos presidenciales, tal es el caso de los drenes pluviales que se construirán, así como el Hospital Civil de Madero, el cual ya se lleva a cabo en su proceso de edificación.

Mencionó finalmente que será la federación quien debe darle continuidad a los proyectos, con la solicitud de los integrantes de las siguientes administraciones, tanto estatal como municipal.

