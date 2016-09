Obligatorio Seguro Contra Accidentes

Cd. Madero.- El secretario general del sindicato del transporte escolar en la zona, Héctor Maldonado Aquino, exhortó a los padres de familia para que pongan atención al momento de contratar este servicio, pues los concesionarios, pues los concesionarios deben contar con un seguro de gastos médicos.

Mencionó que se debe tener este respaldo para que los padres de familia tengan confianza que sus hijos pueden ser atendidos en caso de un accidente, tal como ocurrió en días pasados cuando una unidad de este tipo tuvo un incidente en el municipio de Tampico.

“Yo espero reunirme con la autoridad, principalmente con la escuela para ver que se investigue esta situación, si realmente la menor de edad fue atendida correctamente o exhortar al concesionario que le diga a la aseguradora que le dé un vale para la atención medica del menor”.

Maldonado Aquino resaltó que es necesario también que los concesionarios tengan sus documentos en regla, pues es su deber cumplir con todos los lineamientos que marca transporte público del estado.

Agregó que los concesionarios deben tener una póliza de seguro contra accidentes de manera obligatoria.

