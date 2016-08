Mejoran Calidad de Vida de Niños a través de Taller de Danza Terapia

Como parte de las acciones de integración social a favor de los niños con autismo, hiperactividad y déficit de atención, en el Centro de Rehabilitación Integral existe un importante impulso al Taller de Danza Terapia, donde existe un notorio avance en la calidad de vida de los beneficiados.

Dicha acción creada gratuitamente por la presidenta del Sistema DIF Madero, C.P. Karen Patricia Romero de Menindez, permite que niños y jóvenes con alguna discapacidad tengan avances significativos en su integración social.

Al respecto, la primera dama de la urbe petrolera, dijo que gracias a esta actividad que se promovió durante la presente administración, se ha logrado mejorar la calidad de vida de los niños que acuden diariamente a este taller.

Resaltó que los alumnos han obtenido excelentes resultados en concentración, equilibrio psicomotriz y autoestima.

Asimismo recordó que el Taller de Danza Terapia se imparte de lunes a viernes en las instalaciones del Centro Cultural Bicentenario, en horario de 9 a 11 de la mañana.

Por último, dijo que las personas interesadas en el taller de Danza Terapia, pueden acudir a la oficina de la Subdirección del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Madero, ubicada en calle Nuevo León s/n, entre Chihuahua y Durango de la colonia Miguel Hidalgo.

