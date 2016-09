Iniciará en Noviembre Renovación de Comités Municipales del PAN

Cd. Madero.- En el mes de noviembre podría iniciar los procesos para la renovación de los comités municipales del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, siendo el municipio de Ciudad Madero una de las prioridades.

Ibeth Quintá Álvarez, integrante de la comisión permanente del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, señaló que esta será parte de su nueva responsabilidad, esto al ser electa por sus compañeros consejeros para formar parte de dicha comisión.

Mencionó que en lo que respecta a la dirigencia en la urbe petrolera, ya se hizo la solicitud por el actual presidente del partido para que se lleve a cabo la renovación, debido a que su periodo concluyó y este proceso no se ha realizado debido a que se dio prioridad a los cambios en la dirigencia estatal.

“hay varios comités que ya vencieron, los estatutos establecen que cada comité dura tres años, el caso de Ciudad Madero ya va para 5, ya se ha presentado en varias ocasiones la solicitud de renovación, lo trae como compromiso el presidente estatal, uno de los primeros comités que urge renovar es Madero y así hay varios más en el estado”.

Resaltó Quintá Álvarez, que será entre noviembre y diciembre que se pueda dar esta renovación, pero esto se decidirá de acuerdo al trabajo que se lleva a cabo en la sesión permanente del comité estatal, algo que se debe dar en próximos días.

