Habrá ley Seca el Viernes en Madero

“Por disposición del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, el próximo viernes 16 de septiembre habrá prohibición de venta de bebidas alcohólicas, la cual inicia a las 02:00 horas de la madrugada y termina a las 3 de la tarde de ese mismo día”.

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de Alcoholes del Ayuntamiento, Lic. Julio Ulises Ramos García, quien dijo que con toda anticipación, se dio aviso de tal medida, ya que “se visitaron cerca de 300 establecimientos en la ciudad y ya todos están enterados de que habrá veda”.

El funcionario indicó que como consecuencia, se desplegará un operativo especial de vigilancia ese mismo día, a fin de que se respete la disposición.

Afirmó que de acuerdo a la ley reglamentaria, quienes incurran en una violación a la veda, se impondrá la clausura del local en el acto y posteriormente se integrará un procedimiento administrativo con una multa de 30 mil pesos la mínima, a 75 mil pesos la máxima.

Ramos García comentó que ha habido antecedentes de este tipo de sanciones en años anteriores, sin embargo, señaló, "por fortuna, de 450 negocios que están registradosen Ciudad Madero, a lo mucho uno o dos han sido sancionados, lo cual demuestra que hay una mayor conciencia en el cumplimiento de la ley".

