“En Tamaulipas se Aplicó el Gatopardismo”: AMLO

“Se aparenta que las cosas cambian pero siguen igual”. Cd. Madero.- El Presidente del CEN del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en la plaza Isauro Alfaro de Ciudad Madero ante 170 personas, una plática en torno a diversos temas, entre ellos los nuevos gobiernos, así como lo que está dejando como consecuencia las reformas del presidente de la república.

Acompañado por el ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Héctor Martín Garza González, así como el presidente de Morena en la entidad, Enrique Torres, López Obrador señaló a los asistentes que no se dejen engañar por partidos como el PRI y el PAN quienes al final de cuentas resultan ser lo mismo, razón por la cual es que MORENA tiene la oportunidad de ser la verdadera fuerza del pueblo y sobre todo el único partido para los ciudadanos.

Aseguró que cuando llegue a la presidencia de la república, lo primero que hará es acabar con la corrupción, ya que este es el principal factor que daña al país, al tener gobiernos corruptos.

Destacó en su mensaje que los políticos actuales trafican con la necesidad de la gente, por ello es que sus partidos pueden postular un burro o una vaca y ganar una elección, pues comprar los votos a la gente necesitada.

“Utilizan dinero para comprar lealtades, trafican con la pobreza de la gente, por ello es que pueden postular una vaca o un burro y gana la vaca o el burro, con todo el respeto a las vacas y a los burros”

En entrevista, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se requiere de un cambio verdadero y urgente en todo el país.

Aseguró que ve a Tamaulipas muy mal, porque se aplicó algo que denomina “Gatopardismo”, lo cual consiste en que se aparenta que las cosas cambian pero siguen igual, pues no hay diferencia entre el PRI y el PAN.

“Muy mal, porque aquí se aplicó lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, no hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN, Cabeza de Vaca es lo mismo que el gobernador actual, no hay esperanza que las cosas mejoren, la esperanza está en el 2018, en Cabeza de Vaca no”

Consideró también que los ex gobernadores deben ser investigados y juzgados, poniendo como ejemplo los estados de Veracruz y Sonora, además que se debe investigar a Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón.

Andrés Manuel López Calderón aseguró que no se permitirá que dirigentes o políticos de primer nivel de partidos como el PRI y PAN ingresen a las filas de Morena, pues se reservan el derecho de admisión, por lo que dijo que Cabeza de Vaca, Egidio Torre, Vicente Fox, Felipe Calderón, así como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari tienen las puertas cerradas en Morena, pero los militantes, es decir los de abajo, si tienen las puertas abiertas y resaltó que ya se han acercado muchos a unirse a sus filas. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.