Doscientos Elementos Vigilarán la Ceremonia del Grito y el Desfile

Cd. Madero.- El proyecto de seguridad para la ceremonia del grito de independencia y del desfile alusivo a esta fecha se encuentra conformado y apoyado por parte del grupo local de coordinación en seguridad, por lo que 200 elementos de distintas corporaciones llevaran a cabo la vigilancia.

El secretario del ayuntamiento en Madero, Sergio López de Nava Olvera, indicó que serán integrantes de la Policía Federal División Gendarmería, Fuerza Tamaulipas, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil, Tránsito y Bomberos, o los que estarán vigilando y resguardando el desarrollo de las actividades para prevenir cualquier incidente.

Dejó en claro que esta es la solicitud que le fue hecha al grupo de coordinación y será en la reunión de este jueves por la mañana cuando se afinen en su totalidad los detalles de la estrategia de vigilancia.

“ya en la pasada reunión del grupo de coordinación me confirmaron que eran 150 elementos de este grupo para participar en la seguridad de la noche del 15, desplegados en el perímetro del primer cuadro, con gente vestida de civil haciendo labores de inteligencia para resguardar la integridad de la gente”.

Sergio López de Nava destacó que se esperan una ceremonia, así como un desarrollo del desfile tranquilo, sin incidentes, algo para lo cual se trabaja y se coordinan con las fuerzas de seguridad.

Agregó el secretario de la comuna que durante la reunión que sostendrán la mañana del jueves se dará a conocer más información sobre estos operativos de seguridad que se implementarán.





