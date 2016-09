Denuncian Padres de Familia Malos Manejos en los Desayunos Escolares

En la primaria Corregidora de Ciudad Madero Cd. Madero.- Padres de familia de la escuela primaria “Corregidora” turno vespertino en Ciudad Madero, denunciaron públicamente presuntos malos manejos de los recursos otorgados por el sistema DIF municipal destinados al programa de “Desayunos Escolares”.

Rita Guadalupe Alvarado Torres, quien fuera vicepresidenta de la sociedad de padres hasta el pasado lunes, señaló que a los menores se les niega la comida por el hecho de no contar con la cuota de recuperación que es de 5 pesos, prefiriendo tirarla a la basura que otorgarla a los menores de escasos recursos.

Esta situación originada por el comité de cocina o merienda de la escuela, mantiene inconformes a los padres de familia, quienes interpusieron una queja ante el sistema DIF de Madero, pero no se ha dado una respuesta del voluntariado.

Añadió que además se han percatado que las integrantes de este comité que se encarga de la cocina realiza un probable robo-hormiga, ya que se llevan fuera del plantel los alimentos que no utilizan y que entrega el DIF para los desayuno escolares, algo que no está permitido.

“El DIF está estipulado que entregan el insumo para estarles entregando a los niños, la verdad es que luego se les ve a las mamás con sendas mochilotas y aparte les echan en las mochilas de los hijos, hasta taxis vienen aquí”.

Estableció además que a los niños se les niega hasta el agua, ya que para otorgárselas deben pagar los 5 pesos de la recuperación por el desayuno escolar.

Al respecto, la jefa de la oficina de desarrollo regional de la educación en Madero, Irma Estela Segovia González, señaló que solicitará a la dirección de la primara corregidora en su turno vespertino un informe de este hecho, ya que dejó en claro que los alimentos otorgados por el sistema DIF bajo ninguna circunstancia se condicionan.

“Los alimentos no se condicionan, cuando estamos hablando de meriendas o desayunos, es el DIF quien proporciona todo lo que se necesita, ellos son los que ponen el comité de alimentos, hay una cuota de recuperación para que se estén dando vuelta a los recursos y si un niño no pagó y vemos la necesidad del alimento se le debe de dar”. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.