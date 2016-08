Corredor Urbano Convertido en un Peligro Para Automovilistas

Cd. Madero.- El corredor urbano “Luis Donaldo Colosio”, se ha convertido en una ruta peligrosa para los automovilistas, ya que aunado a las deficiencias y daños en su estructura, se suma la alta velocidad con la que se conduce y la gravilla suelta.

El director de protección civil en Madero, Roberto Chávez Ortega, señaló que van 8 accidentes en tres semanas en este lugar, derivado de estos factores, lo que preocupa seriamente a las autoridades municipales.

Mencionó que la dirección de tránsito y vialidad ha tomado algunas medidas, pero Protección Civil también realiza acciones para tratar de evitar más accidentes.

“Es una cosa que si nos tiene preocupado, porque la gente no entiende que esta ruta no es de exceso de velocidad, hay que tomarla como una arteria para el desfogue de vehículos pesados, se están haciendo mejoras en la carpeta, desafortunadamente la gente con falta de experiencia y conocimiento hacen un enfrenado y se lo lleva”.

Chávez Ortega añadió que las recomendaciones a los automovilistas es para que no agarren a esta vía como autopista para evitar accidentes, ya que no se tiene un conocimiento total del corredor urbano y esto genera las situaciones negativas que se han presentado dicha rúa.

