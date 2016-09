Continúa Mario Neri Incrementando la Infraestructura Educativa en Madero

Para cumplir su compromiso con la educación mediante la continuidad de obras de infraestructura, el presidente municipal de Ciudad Madero, Mario Alberto Neri Castilla, supervisó los trabajos de construcción de una techumbre, que beneficiará a los alumnos que asisten diariamente a cursar sus estudios en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 103.

En esta obra que se realiza en el área de canchas del plantel escolar, se invierte Un Millón 597 mil 318 pesos, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en su Ejercicio 2016.

Los trabajos consisten en la construcción de una cubierta a base de estructura metálica y lámina galvanizada en una superficie de 542. 5 metros cuadrados, que permitirá a los estudiantes contar con un espacio techado para la práctica del deporte, la activación física y las ceremonias cívicas, además de protegerse de las inclemencias del tiempo.

El alcalde maderense estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Gerardo Holguín López, quienes fueron recibidos por el personal docente y alumnos del instituto educativo.

Durante el recorrido, el director del CBTis 103 – ubicado en la colonia Estadio –, Dr. José Alfredo Frausto Chaires, agradeció y reconoció las acciones emprendidas por la Administración Municipal 2013-2016, para dotar de obras de calidad a las escuelas maderenses.

Por su parte, Neri Castilla señaló que en el fortalecimiento de la infraestructura escolar es destacable el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el sector educativo, a fin de brindar instalaciones y equipamiento de calidad a niños y jóvenes que se preparan para enfrentar con éxito los retos del futuro.

Finalmente, destacó que durante el trienio ha sido prioridad del Ayuntamiento invertir en el renglón educativo, con la realización de obras que han beneficiado a numerosos alumnos de diversos centros escolares.

