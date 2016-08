Construimos Comedores Escolares para una Educación de Calidad: Mario Neri

Por influir de manera formativa en los adecuados hábitos alimentarios de la niñez maderense y fortalecer desde temprana edad, el aprovechamiento en la enseñanza a través de una alimentación balanceada y nutritiva en los planteles educativos; el alcalde Mario Alberto Neri Castilla, dio inicio a la construcción de un comedor escolar en el Jardín de Niños “Consuelo Alejo de Díaz”, ubicado en la colonia Héroe de Nacozari de Ciudad Madero.

Con una inversión que supera los 486 mil pesos, la primera autoridad corroboró los trabajos de edificación de dicha estancia en una superficie de 65.5 metros cuadrados; acciones que beneficiarán a alrededor de 100 alumnos, aplicando recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISMUN-DF), en su Ejercicio Fiscal 2016.

El presidente municipal Mario Neri, estuvo acompañado por Gerardo Holguín López, secretario de Obras Públicas, quien explicó los alcances y objetivos del Comedor Escolar, agregando el puntual compromiso de entregar una obra de calidad acorde a las necesidades de la sociedad estudiantil y acatando las instrucciones de la primera autoridad .

Por su parte, la directora del plantel, profesora Julia Guevara Galván, en representación del personal docente, padres de familia y educandos del kínder; agradeció al Cabildo maderense esa infraestructura educativa, al representar un impulso importante para que niños y niñas maderenses se alimenten bien en instalaciones dignas y de calidad, logrando desarrollar con comodidad sus actividades diarias.

Al finalizar un breve recorrido por el Jardín de Niños “Consuelo Guevara Galván” y dialogar con los mentores y familiares de los alumnos, Neri Castilla, reconoció el respaldo del Gobernador Egidio Torre Cantú, quien -dijo- con visión y rumbo consolida el Tamaulipas Humano.

Y afirmó: “como lo menciona nuestro gobernador, la educación de calidad es la piedra angular para lograr una niñez con valores, una sociedad sana y participativa en Tamaulipas, es por eso que los comedores escolares constituyen parte de ese gran proyecto que es formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, y en ese sentido trabajamos con empeño hasta el último día de nuestra administración, porque en Madero la educación es primero “, concluyó el alcalde Mario Neri. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.