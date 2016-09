Conmemoran Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Cd. Madero.- Para conmemorar el CLXIX Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, autoridades civiles, navales y militares encabezaron una ceremonia solemne en la Plaza Jalisco de Ciudad Madero, la cual fue presidida por el comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante Francisco Pérez Rico.

Tras los respectivos honores a la Enseña Nacional, se presentó una reseña histórica para rendir homenaje a aquellos jóvenes cadetes que en la Gesta Heroica de 1847, cayeron en la batalla defendiendo lo más sagrado para todo soldado: su bandera y su patria.

En ese contexto y de frente al monumento de los Niños Héroes de Chapultepec, se hizo el pase de la lista de honor para reconocer la valentía de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, esto por parte del comandante del 15avo batallón de infantería, Jorge Osornio Velázquez.

El discurso oficial estivo a cargo del subteniente de infantería, José Roberto Escobar Villalobos.

Al concluir el discurso oficial, se proyectó una salva de fusilería para los cadetes caídos, se entonó el Himno del Heroico Colegio Militar y finalmente se colocó una ofrenda floral en su memoria

En el acto cívico, el alcalde Mario Alberto Neri Castilla estuvo representado por el secretario del Ayuntamiento, Sergio López de Nava Olvera; contándose con la presencia del coronel de Infantería Jorge Osornio Velázquez, comandante del 15° Batallón de Infantería; coronel Francisco Javier Suárez Vázquez, comandante de la Estación Aérea Militar N°4; coronel MC Arturo García Dávila, director del Hospital Militar Regional; el secretario del Ayuntamiento de Altamira, Pedro Zaleta Alonso; y el inspector Israel Cortez Benítez, comandante del 12° Agrupamiento de la Policía Federal división Gendarmería.

