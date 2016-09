Confirma Salud Tres Casos de Zika en sur de Tamaulipas

Cd. Madero.- La secretaría de salud de Tamaulipas confirmó la presencia de tres casos de Zika en la zona sur, específicamente en el municipio de Ciudad Madero, por lo que se tomaron las acciones pertinentes a través de la implementación de un cerco sanitario para evitar más casos.

El jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, Esteban Barrón Guardado, señaló que los casos fueron confirmados en un joven de 17 años de la colonia Hidalgo Oriente, en una joven también de 17 años de la colonia Benito Juárez y en una mujer embarazada en el mismo sector.

Señaló que aún tiene pendientes 16 casos probables, de los cuales esperan los resultados correspondientes en poco tiempo, ya que se realizan los análisis en los laboratorios de Ciudad Victoria.

“Es convencer a la población que en más del 80 por ciento de las casas no hacen la eliminación de criaderos y por eso en un momento dado tenemos tanto mosco, la humedad y la temperatura hace que la reproducción del mosco sea más rápida, normalmente un mosco es entre 5 y 13 días, ahora tiene presencia en 6 o 7 días”.

Destacó Barrón Guardado que son 73 casos de dengue los que hay en el sur del estado, de los cuales 6 son del tipo hemorrágico y 3 son Zika, faltando por confirmar varios más de estos padecimientos, por lo que el número de personas enfermas puede aumentar en los siguientes días. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.