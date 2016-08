“Ciudadanos no Deben Capturar Delincuentes”: Fuerza Tamaulipas

Cd. Madero.- Tras sostener una reunión de dos horas y media con líderes de colonias del municipio de Ciudad Madero, el delegado regional de Fuerza Tamaulipas, Juan Adolfo González Valentín, señaló que esta acción es parte de la proximidad social que se busca con la ciudadanía.

Dijo que esta reunión, se les solicitó a los dirigentes de las colonias que hablen con sus vecinos para que no traten de capturar a los delincuentes y se aboquen a realizar las denuncias correspondientes para que sean las autoridades policiacas quienes actúen al respecto.

“A esa gente se le dice que esa labor es nuestra, que se agradece el apoyo, sin embargo no deben exponerse y es que comentaba yo hace rato que somos inteligentes, la gente que interviene apoyando en una detención es porque ve que los delincuentes no ofrecen mayor peligro”.

Señaló el mando policiaco que si la ciudadanía realiza sus denuncias, el número de delincuentes detenido se incrementará por consecuencia, por ello es la ayuda que requiere la corporación policiaca.

González Valentín destacó que hasta el momento tiene conocimiento que se han dado tres casos en el sur de Tamaulipas de arrestos ciudadanos.

