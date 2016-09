CEM no es Tomado en Cuenta Para Ordenamiento Territorial

Cd. Madero.- Al momento en que se analiza y desarrolla el ordenamiento territorial del municipio por parte de las autoridades, el sector empresarial no es tomado en cuenta, señaló el presidente del Consejo Empresarial Maderense, Sergio Maldonado Pumarejo.

El empresario indicó que ninguna de las instancias empresariales como el CEM o el propio colegio de arquitectos, ha sido invitado para estar presente y validar las acciones que realiza el ayuntamiento en este tema, a pesar de ser algo establecido por la ley.

Dijo que al manejarse el cambio de uso del suelo se debe tomar en cuenta a la población, es decir a la sociedad civil, algo que no se ha realizado.

“Ni el colegio, ni el CEM, ha sido llamado como marca la ley, que debe tomarse en cuenta a la ciudadanía, para en este caso manejar una ley de cambio territorial de uso del suelo, nuestra propuesta es que no se haga ahorita apresuradamente, ni ilegalmente, la propuesta de cambio de uso de suelo a menos de 30 días que se realice el cambio de administración”.

Mencionó que es necesario que las autoridades salientes, permitan a la siguiente administración hacer las cosas ordenadas y de una manera responsable, sin este tipo de cambios de último momento.

Maldonado Pumarejo, reiteró que sería incorrecto autorizar y llevar a cabo esto, ya que se estaría infringiendo la ley al no tomar en cuenta a la ciudadanía. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.