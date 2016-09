Casi Tres Millones de Pesos Erogará Ayuntamiento de Madero

Cd. Madero.- Debido al cierre del ejercicio fiscal y de administración en Madero, se cumplirá con lo establecido por la ley y se realizará el pago proporcional del aguinaldo a los trabajadores de confianza que laboran en el ayuntamiento.

El Director de Recursos Humanos, Pedro Covarrubias Pérez, señaló que serán aproximadamente 550 los empleados a los que se les pagará el aguinaldo, esto en su parte proporcional a los nueve meses de trabajo del año, ya que el primero de octubre dejarán de laborar en la administración al llegar un nuevo gobierno.

Destacó que un caso aparte con los elementos de tránsito, bomberos y protección civil, quienes se quedarán a laborar, debido a que su estatus es en otra categoría y eso les permite continuar trabajando.

“Es una sola erogación, es el aguinaldo de aproximadamente 2 millones 800 mil pesos, de los empleados de confianza, ya se les va a pagar”

Señaló que la fecha probable de pago de este recurso es el 24 de septiembre, mientras que el 30 del mismo mes se hará el pago de la última quincena de esta administración, esto sin otorgar finiquito o liquidación alguna a los trabajadores de confianza.

Destacó Covarrubias Pérez que son solamente 500 empleados quienes concluyen su contrato el 30 de septiembre, mientras que los 372 integrantes del sindicato se quedan como están.

