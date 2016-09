Ayuntamiento no Puede Intervenir en conflicto del Tecnológico: Regidor

Cd. Madero.- Al señalar que el Ayuntamiento de Ciudad Madero no puede intervenir en el conflicto que existe dentro del Instituto Tecnológico de este municipio, el regidor presidente de la comisión de educación, Enrique Orozco Martínez, defendió al personal sindicalizado que realiza los paros de labores.

Dijo que son las autoridades de ese nivel, en este caso de la dirección general de institutos tecnológicos quien debe tomar un resolutivo en conjunto con el gremio sindical, tras realizar las investigaciones que sean necesarias.

Reconoció que no se puede seguir afectado a casi 8 mil alumnos que cursan sus clases en el tecnológico de Ciudad Madero. “Yo estoy de acuerdo, pero también debe haber una investigación por autoridades a nivel nacional para que den solución al problema y escuchen a las dos partes, no nada más a una”.

Mencionó que este personal que ha realizado huelgas de brazos caídos, protestas en contra de la directora del plantel para que la destituyan e insultar y agredir al personal administrativo y a los representantes de medios de comunicación son integrantes del SNTE y tienen todo el respaldo del mismo.

Orozco Martínez agregó finalmente que debe ser a nivel nacional quienes lleven a cabo las acciones que sean necesarias para solucionar este conflicto de una manera pronta y no seguir afectando a los estudiantes.

