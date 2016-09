Ayuntamiento de Madero Realizó 80 Proyectos de Obra Pública

Cd. Madero.- El secretario de obras públicas en madero, Gerardo Holguín López, señaló que será en próximos días cuando ya se tenga el total de las obras que se entregarán concluidas y cuales proyectos estarán en ejecución para las siguientes autoridades.

Mencionó que en este último año, se realizaron 80 proyectos en el municipio de madero, de los cuales su mayoría está en proceso, pero quedarán algunos en procesos administrativos que deberán ser concluidos.

Indicó que algunas obras contempladas como los pasos a desnivel, son proyectos de los cuales desconoce su avance, pero dejó en claro que no se tiene previsto nada por parte de la presente administración, la cual está por concluir.

“Son obras de pavimentación, drenes pluviales, de infraestructura hidrosanitaria, plazas públicas, techumbres en escuelas, todo el tipo de obras que traemos en la administración, vamos a dejarle a la nueva muy claro en que estatus se queda cada una de ellas”.

Holguín López añadió que fue principalmente la pavimentación de calle, la obra que en mayor proporción se realizó, aunque hubo de todos los rubros y tipo, por lo que se puede considerar este último como un buen año para la administración que está concluyendo su gestión administrativa.

