Autorizan Regularización de Predios en diversas colonias

Cd. Madero.- Con el fin social de brindar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra de familias que habitan predios no regularizados desde hace más de doce años, el cabildo de Madero, aprobó los planos de lotificación de las colonias Emiliano Zapata en el sector 4 y su Ampliación en el sector 1, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo N°294.

A propuesta de la Primera Autoridad y de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Ciudad Madero en su Administración 2013-2016; se analizó la regularización de 70 asentamientos humanos irregulares existentes, buscando a partir de ello, el otorgamiento de títulos de propiedad así como el acceso a servicios básicos como drenaje y pavimentación.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Gerardo Holguín López, explicó que al constituirse estos asentamientos no cumplieron con lo ordenado por las leyes y normas aplicables en su tiempo, teniendo aproximadamente doce años de dichas circunstancias, contando actualmente con edificaciones permanentes y diversos servicios; sin embargo con este procedimiento, el Cabildo les autoriza para que puedan contar con una escrituración del predio.

En referencia al tema de Obra Pública, dio a conocer las acciones extraordinarias que habrán de realizarse con recursos de diversas partidas presupuestales como el FORTAMUN, FISM y Hábitat.

Luego de aprobarse la primera reclasificación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal en su Ejercicio 2016, por un importe de 2 millones de pesos, se autorizó la pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Bolivia en la colonia Lázaro Cárdenas, y Primera Privada en Las Conchitas; así como la suma del producto de rendimientos financieros por 68 mil 998 pesos, mismo que se aplicará en la compra de emulsiones asfálticas.

Asimismo, la construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Adriana González de Hernández, con un recurso de 440 mil 691 pesos del FISM-2013, que es producto de la devolución de un saldo a favor del municipio, de una obra de electrificación realizada por la CFE en el sector Palafox.

Además de la habilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Ampliación Candelario Garza, con la edificación de una barda perimetral y la adquisición de diverso mobiliario, donde se invertirán 218 mil 178 pesos provenientes de un apoyo complementario autorizado por la SEDATU dentro del Programa de Infraestructura, en su vertiente para el Hábitat 2016.

Cabe mencionar que en la misma Sesión de Cabildo se declaró Recinto Oficial el Gimnasio de la UNIDEP Madero, para celebrar la Toma de Protesta del presidente municipal electo Lic. Andrés Zorrilla Moreno e integrantes del R. Ayuntamiento 2016-2018, el día 30 de septiembre del año en curso en punto de las 18:00 horas.

