Aumentan Requisitos Para el Trámite de la Licencia

Cd. Madero.- Por petición del sistema nacional de seguridad pública, a partir de la semana pasada los requisitos para el trámite de la licencia de conducir han cambiado, aumentando el número de los mismos para contar con mayor identificación del solicitante.

El jefe de la oficina fiscal del estado en Madero, Alfredo Ruiz Arias, señaló que la secretaría de finanzas en el estado envió una circular donde dio a conocer que para efectuar el trámite de la licencia de conducir, ya sea nueva o para renovación, se requiere también de CURP, RFC con Homoclave, entre otros más.

Mencionó que el objetivo es contar con una base de datos actualizada y real de quienes tienen este documento.

“Hay nuevas disposiciones para el trámite de las licencias, se incluye el RFC con Homoclave, esto tiene que ver con una disposición que el sistema nacional de seguridad pública está solicitando a efecto que integren las bases de datos con información precisa y real que están solicitando en el documento de identidad como es la licencia de conducir”.

Dijo que se arma un expediente con estos requisitos y en caso de no contar con alguno de ellos como puede ser principalmente la homoclave, esta se puede generar en la misma oficina fiscal del estado.

Ruiz Arias agregó esta medida se aplica en todo el estado de Tamaulipas, pero desconoce su lo hacen en todo el país, aunque todo indica que así puede ser, ya que esta es una petición del sistema nacional de seguridad pública.

